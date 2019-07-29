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Çocukların fıskiyeli serinliği

ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzları ve Konyaaltı sahilindeki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.

29.07.2019 14:06 Çocukların fıskiyeli serinliği
ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki süs havuzları ve Konyaaltı sahilindeki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
Antalya'da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 65'lere ulaşan nem oranı ise hayatı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın 40 derecelere ulaşmasıyla, sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Aileleriyle birlikte geldikleri Konyaaltı sahilindeki fıskiye alanlarında eğlenen çocuklar, hem eğlendi, hem de serinledi. Fıskiyelerin altında eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, akan suları yakalamaya çalışarak çığlıkları ile ortamı renklendirdi.



Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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