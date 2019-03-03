03 Mart 2019, 12:26
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Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

Çocukların Fotoğraflarıyla) Sobadan Zehirlenen Kardeşlerin Cenazeleri Adli Tıptan Alındı

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.



Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Salih (10) ve Hayrunnisa Boyraz (8) kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler bugün ikindi namazına müteakip, Samandıra Merkez Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'na defnedilecek.

Ek görüntü:

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-Çocukların fotoğrafları

Görüntü dökümü:

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-Adli Tıp önünde bekleyenler

-cenaze aracının çıkışı - İstanbul Samandıra, Sancaktepe, Adli Tıp, Güncel
Kaynak: DHA