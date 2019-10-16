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Çocukların gönlüne dokundular

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü vatandaş kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

16.10.2019 13:22Çocukların gönlüne dokundular
Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü vatandaş kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Kuaförler de okuldaki öğrencileri saç tıraşı yaptı.

Kahramanmaraş'ta yardımsever bir grup vatandaş tarafından oluşturulan 'Gönüller Bir Olsun' adlı topluluk, Onikişubat Sarıgüzel Mahallesi Kuzdere İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Burada yaklaşık 20 öğrenciye hayırseverlerin desteğiyle alınan mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Okula gelen gönüllü kuaförler ise kız ve erkek öğrencilerin saç tıraşını yaptı.

Grup adına konuşan Fazilet Çomruk, yapılan yardımlarla öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Çomruk, "Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerimizin gönlünü almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kentimizde bulunan ve ulaşılamayan en ücradaki okullara giderek yardım yapacağız. Bugün de bu okulumuza geldik ve öğrencilerimizle buluştuk. Hayırseverler tarafından bize gönderilen yardımları öğrencilerimize teslim ettik ve mutluluklarına ortak olduk. Bize destek olan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

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