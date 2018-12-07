07 Aralık 2018 Cuma 15:48



07 Aralık 2018 Cuma 15:48

Çocukların gözünden "Kıyıköy"Çocukların gözünden çekilen fotoğraflar sergisi açıldıİSTANBUL - Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi'ne katılan gençlerin çektiği birbirinden güzel Kıyıköy fotoğrafları, yapılan açılış töreniyle İstanbulluların beğenisine sunuldu. TürkAkım tarafından gerçekleştirilen Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi'ne katılan gençlerin çektiği birbirinden güzel Kıyıköy fotoğrafları, bugün yapılan açılış töreniyle İstanbulluların beğenisine sunuldu. Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nde yer alan 'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' adındaki sergi, 13 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.Rusya kıyısından başlayıp Karadeniz'den ilerleyerek Türkiye'ye doğrudan ulaşan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın, Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy'ün gençleriyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 2018'in bahar aylarında Kıyıköy Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak verilen eğitimlere, İstanbul'dan Puşkin Uluslararası Rus Okulu öğrencileri de katıldı. Bir yandan Kıyıköy gençlerine yeni bir uğraş ve beceri kazandırmayı, diğer yandan Kıyıköy'ün turizm potansiyelini Türkiye'ye duyurmayı hedefleyen proje, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ortaklığında gerçekleştirildi. Eğitmen Cengiz Gümrükçü'nün yönettiği atölyede, Türkiye'nin tanınan foto muhabirleri Mustafa Seven, Tolga Adanalı, Derya Yetim ve Necati Savaş da gençlere uygulamalı fotoğraf eğitimleri verdi."En zor tarafı Kıyıköy'ün gülen gözlü çocuklarına sarılıp veda etmek"Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, eğitimlere ilişkin olarak "Bizler için en zor tarafı Kıyıköy'ün gülen gözlü çocuklarına sarılıp veda etmek oldu. Ama inanıyorum ki aralarından bazılarıyla gelecekte meslektaş olarak karşılaşıp yan yana fotoğraf çekeceğiz" dedi.Toplamda 37 çocuk projeyi tamamladıTürk Akım projesi olarak Kıyıköy'ün sürdürelebilir kalkınmasına ve geleceğine yatırım yapmak uğraştıklarını ifade eden TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Bu çerçevede aslına bakarsanız, daha alt yapı projeleri diyebileceğimiz birden fazla kapsamda proje var ve mesleki gelişim projeleri var. Biz iletişim ekibi olarak daha farklı bir projeye imza attık. Kıyıköy'ün çocuklarına ve gençlerine yönelik olarak bir uğraş edindirme, bir hobi, belki bir meslek edindirme için uzun vadede Kıyıköy'ün güzelliklerini dışarıdaki dünyaya tanıtabilmek için bir proje başlattık. Bu çerçevede İstanbul'daki Rus Pişkin Okulu'ndan çocuklar katıldılar. Böylece bir kültürler arası köprü vazifesi de gördü. Toplamda 37 çocuk projeyi tamamladı. Bunlardan 32'si Ortaköy Kıyıköy Lisesi'nden, 5'i de Puşkin Okulu'ndan. Kıyıköyü çok güzel tanıtan çok çok güzel fotoğraflar çıktı. Aynı zamanda çocukların sanatsal gözünü de gösteren farklı klasmanlarda fotoğraflar var" açıklamalarında bulundu.