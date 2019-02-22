Çocukların Gözünden Yemen'deki İnsanlık Dramı

Kaynak: AA

Kütahya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin "Yemen'deki insanlık dramı" konulu resimlerinden oluşan sergi açıldı.İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği ile Linyit İlkokulu ve Ortaokulu arasında yapılan iş birliği kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri Yemen'de yaşanan dram ile ilgili resimler çizdi.100 öğrencinin katıldığı çalışmada seçilen 35 resim, kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.Serginin açılış törenine katılan Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, AA muhabirine, proje kapsamında çocukların Yemen'deki dramı tam manasıyla ortaya koyan resimler yaptığını söyledi.Resimleri Kütahya halkıyla paylaşmak için sergiyi açtıklarını belirten Yenipazar, "Halkımızın da bu resimleri görerek Yemen hakkında olan bilinç ve duyarlılıklarını artırmaları amacıyla bu sergimizi açmış bulunuyoruz. Bütün herkesi sergimizi gezmeye davet ediyoruz." dedi.Yenipazar, dernek olarak daha önce yaptıkları gibi sergi aracılığıyla Yemen'e yardım toplayacaklarını sözlerine ekledi.Okul Müdürü Mustafa Topuz da İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğinin teklifi üzerine harekete geçerek çalışmayı yaptıklarını ifade etti.Yemen'de yaşanan drama duyarsız kalmak istemediklerini söyleyen Topuz, "3 haftalık çalışma sonucu çocuklarımız çok güzel eserler ortaya koydular. Çocuklarımız gönül dünyalarından kopup gelenleri resmettiler. Burada emeği olan bütün çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sergi ile çocuklarımızda Yemen konusunda bir bilinç oluşturabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.Sergi, 24 Şubat'a kadar görülebilecek.