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Çocukların günlük su tüketimi yetersiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi tarafından 4 bin 922 öğrencinin katılımıyla yapılan "çocuklarda su tüketimi" konulu araştırmada, çocukların yüzde 59,1'inin günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu belirlendi.

13.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:14Çocukların günlük su tüketimi yetersiz
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi tarafından 4 bin 922 öğrencinin katılımıyla yapılan "çocuklarda su tüketimi" konulu araştırmada, çocukların yüzde 59,1'inin günlük su tüketiminin önerilen miktarın altında olduğu belirlendi.
KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli miktarda sıvı tüketilmesinin sağlıklı yaşam için çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların vücudundaki su oranının yetişkinlere göre daha yüksek olması gerektiğine dikkati çeken Topbaş, "Çocukların gelişme döneminde olmaları, yetişkinlere göre daha fazla suya ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Ayrıca çocukların vücut yüzey alanı/vücut kitle oranlarının yetişkinlerden daha yüksek olması, çocukların sıvı kaybı açısından risk altında kalmasına yol açmaktadır." dedi.
Çocukların günlük su tüketim oranlarını tespit için Dr. Büşra Parlak Somuncu, Dr. Kübra Şahin, Dr. Cansu Ağralı Gündoğmuş, Dr. Medine Gözde Üstündağ, Dr. İrem Dilaver, Dr. Yusuf Emre Bostan ve Prof. Dr. Gamze Çan'ın da yer aldığı ekiple araştırma yaptıklarını aktaran Topbaş, bu kapsamda Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 4 bin 922 öğrenci ile görüşüldüğünü belirtti.
"Öğrencilerin ulaşabileceği yerlere su sebillerinin yerleştirilmesini öneriyoruz"
Topbaş, araştırmada çocukların su tüketimi ve etkileyen faktörlerin değerlendirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Ulusal Tıp Akademisi tarafından önerilen yeterli sıvı alım miktarı, yiyeceklerden alınan miktar dışlandığında 4-8 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklar için günde 1,2 litre, 9-13 yaş arasında kız çocuklar için 1,6 litre, erkek çocuklar için 1,8 litre, 14-18 yaş arasında kızlar için 1,8 litre, erkekler için 2,6 litredir. Çalışmada Ortahisar ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin günlük sıvı tüketim miktarları ortalama 6-8 yaş arasındaki kızlarda 1,2 litre, erkeklerde 1,3 litre, 9-13 yaş arasındaki kızlarda 1,6 litre, erkeklerde 1,7 litre, 14-18 yaş arasındaki kızlarda 1,7 litre, erkeklerde ise 1,9 litre olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin yüzde 59,1'inin günlük sıvı tüketim miktarının önerilen düzeyin altında olduğu saptanmıştır ve bu sonuç konunun halk sağlığı açısından önemini vurgulamaktadır."
Çocuklarda su ve sıvı tüketimindeki yetersizliğin nedenlerinin saptanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunun altını çizen Topbaş, "Anneler başta olmak üzere ebeveynlerin ve çocukların su tüketim alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmeleri, çocukların su tüketim miktarlarının artmasına yardımcı olacaktır." diye konuştu.
Topbaş, çalışmada çocukların okullarda çoğunlukla ambalajlı suları tükettiğinin saptandığına da dikkati çekerek "Bu nedenle okullarda temiz içme suyuna erişimin kolaylaştırılması amacıyla uygun mekanlardaki musluk sayısının artırılmasını, öğrencilerin ulaşabileceği yerlere su sebillerinin yerleştirilmesini öneriyoruz." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: AA

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