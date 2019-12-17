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Çocukların güvenliği için uzmanlar tespit ediyor, ekipler yapıyor

Düzce Belediyesi sorumluluğu altında bulunan çocuk parkları ve ortak kullanım alanlarını sık sık incelemeye devam ediyor.

17.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:52Çocukların güvenliği için uzmanlar tespit ediyor, ekipler yapıyor
Düzce Belediyesi sorumluluğu altında bulunan çocuk parkları ve ortak kullanım alanlarını sık sık incelemeye devam ediyor. Hem vatandaşların bildirimleri hem de peyzaj mimarlarının sahada yaptığı denetimler çerçevesinde belirlenen eksikler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince anında karşılanıyor.

Düzce Belediyesi yazdan kalma günler devam ederken şehir merkezinin muhtelif mahalle parklarında ortaya çıkan eksiklere müdahale etmeye devam ediyor. Vatandaşların ve özellikle çocukların can güvenliği için önem taşıyan çocuk parkları ile ortak kullanım alanlarında meydana gelen tahribatlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekibin düzenli denetimleri ile belirleniyor. Aynı zamanda vatandaşların ilettiği talepleri de değerlendiren müdürlük mahalle parklarındaki eksikleri raporlayarak saha ekibine bildiriyor. Her gün için ayrı çalışma planı oluşturan ekipler, parklarda çocuklar için tehlike oluşturan oyun gruplarını tamir ederek kullanılamayacak durumda olanları da yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşlar için konulan dinlenme banklarında da tamir yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü parkların sağlıklı birer alan olarak kullanılması için çalışıyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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