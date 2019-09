Çocukların güvenliğini su ve arkadaşları güvende kitabıyla anlattı

Pazartesi günü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başlıyor. Çocukların güvenliği konusunda ise aileler, okul görevlileri ve öğretmenlere, daha doğrusu çocuklara bakmakla yükümlü herkese büyük iş düşüyor. Çocuklara bakmakla yükümlü herkesin ve aslında çocukların da 'Bireysel Güvenlik Kurallarını çok iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Emekli Çocuk Polisi ve Yazar Nuray Toprak, 'Su ve Arkadaşları Güvende isimli bir kitap yazarak, bu kuralları anlattı. Ayrıca kitabın karakteri Su'nun bir de kuklası var. Toprak, rüyasında polis olan su ile okullara giderek, akranlarına güvenlik kurallarını anlatıyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR BİREYSEL GÜVENLİK KURALLARINI BİLMELİ

Yazdığı 'Su ve Arkadaşları Güvende isimli kitapta, çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin bilmesi gereken güvenlik kurallarını anlatan Toprak, 'Ben 22 yıl emniyet teşkilatında çocuk polisi olarak çalıştım. Teşkilatın her biriminde çalıştım ama ilgi alanımızda hep çocuklar vardı. ve son 4-5 yıl da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde çalıştım. Bu şube müdürlüğü halkla ilişkiler demektir çünkü halkla iç içesiniz. Çocuk polisliği yaptığım zamanda da çok istismar olayları geliyordu. Bu nedenle ben ebeveynlerin, öğretmenlerin, çocuklara bakmakla yükümlü herkesin çocukların güvenliği ile ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünerek bu kitabı yazdım. Bu kitapta çocukların ve ebeveynlerin bilmesi gereken güvenlik kuralları var. ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor, iyi sırrın ve kötü sırrın ne olduğunu, kötü dokunuşun, iyi dokunuşun neler olduğunu, güvenli yerlerden gidip gelmeleri gerektiğini, tenha yerlerde bulunmamaları gerektiğini, tanımadığı kişilerin peşinden gitmemesi gerektiğini, 'gece arkadaşımda kalacağım' dedikleri zaman ailelerin bunu düşünmesi gerektiğini ailelere söylüyoruz. Lütfen çocuklarınızı gece bir yere bırakmayın dedi.

'OKULA YÜRÜYEREK GİDEN ÇOCUKLARA GÜVENLİ GÜZERGAHI ÖĞRETİN

Ebeveynlerin özellikle okula yürüyerek gidip gelen çocuklarına güvenli güzergahı öğretmesi gerektiğini dile getiren Toprak, 'Çocuklarımıza, su birikintisi olan yerlerde yalnız dolaşmamaları gerektiğini, ağaçlık yerlerde kaybolabilirler. Onun için ailelerin yalnız bırakmaması gerektiğini söylüyoruz. Malum okullar açılıyor, yürüyerek gidip gelen öğrencilerimiz olacak. Ailelerden her gün bir kişi toplu olarak öğrencileri götürüp getirirse çok daha sağlıklı olur. ya da ebeveynler önce güzergahı çocukları ile beraber gidip gelmesi ve 'bu yol emniyetli, bu yoldan gidip gelmen daha sağlıklı' şeklinde öğretmeleri gerekiyor diye konuştu.

'KÜÇÜK YAŞTA CİNSEL EĞİTİMİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Ailelerimizin, çocuklara bakmakla yükümlü herkesin, nasıl konuşmaya başlarken gözüm, elim, burnum şeklinde organları gösteriyorlar ise özel bölgelerini de gerçek isimlerini söyleyerek göstermeleri gerektiğini vurgulayan Toprak, 'Çünkü genelde 'ayıptır' diye takma isimler söyleyerek cinsel organların gerçek isimlerini söylemiyorlar. Eğer ki, ileride istismara uğradıkları zaman onları anlatabilmesi için, gerçek isimleri ile anlatmaları çok önemli. Küçük yaşta cinsel eğitimin önemi çok büyük. Okul döneminde öğretmenlerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocukların duygu değişimleri, eğer çok mutluysa birden mutsuz olan çocuk, ya da dersleri iyi olan çocuğun birden derslerinde düşüş göstermesi, ani zayıflamalar, göz altı morarmaları ve tırnak yeme gibi olayları öğretmenleri gördüğü zaman bir araştırmak, sormak gerekiyor. Çocuğa değişik sorular sorarak, onları yıpratmadan çocuğun anlatmasını bekleyerek dikkat edilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR ACİL DURUMDA ARAYACAĞI NUMARALARI BİLMELİ

Ayrıca çocuklarımızın bilmesi gereken önemli telefon numaralarının olduğunun da altını çizen Toprak, 'Bunlar da kitapta mevcut. 155, 112, 110 bu tarz numaraların çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor. Çünkü çocukların başları sıkıştığı zaman nereye müracaat etmeleri gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çocuklara ebeveynlerin şu şekilde konuşması lazım, 'Eğer ki, bana ulaşamazsan ya da herhangi bir şey oldu, ben uyuyakaldım, bu numaraları aramalısın' Böyle bir vaka geldi, çocuk evde yalnız 5 yaşında, anne ani bir kalp krizi geçiriyor uyuduğunu zannediyor. Akşam gidiyorlar anne ölmüş, çocuk da başında bekliyor. Önemli numaraları bilmeleri gerekiyor. ya da güvendiği birinin, annesinin, babasının numaralarını ezberletmeleri gerekiyor dedi.

ÇOCUKTA HER ZAMANKİNDEN FARKLI DAVRANIŞLAR GÖRÜRSENİZ BUNLARI YAPIN

Çocuklarda her zamankinden farklı davranışlar gören ebeveyn ya da öğretmenlerin nasıl davranması gerektiği konusunda ise Toprak, 'Öğretmen ise ilk olarak hemen raporunu tutması ve güvenlik güçlerine bildirmesi gerekiyor. Ebeveyn biliyor ise bunları saklamaması gerekiyor. Sakladıkları zaman gerçekten çocuk üzerinde çok ağır tahribatlara sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalar diyor ki, şiddet gören çocuk, şiddet eğilimli oluyor. Şiddet gören çocuk mutlaka şiddete başvuruyor. ya da yapılan araştırmalar yine gösteriyor, istismara uğrayan çocuklar tedavi edilmezse ileriki yaşlarda onlar da istismar edebiliyor. Hepsi olmasa da bir kısmı şeklinde konuştu.

OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT!

Okullar açılıyor. Sadece güvenlik önlemleri değil trafik kurallarına da önem göstermek ve servis araçları konusunda da dikkatli olmak gerektiğini dile getiren Toprak, 'Yine kitabımda servisle ilgili de bir hikayemiz var. Servise binip inerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini de anlattım. Servis şoförlerini işe alırken, okullarda sorumlu olan kişiler çok dikkat etmeliler. Kesinlikle sağlık raporları istemeliler ama tam teşekküllü. Çünkü sağlık raporlarının nasıl alındığını biliyorum. Gidiyorlar, sağlık raporu istiyorum diyorlar ve hiçbir incelemeden geçmeden rapor aldıkları da oluyor. Kesinlikle GBT'si sorulması gerekiyor ve hiçbir kural dışı arabanın kullanılmaması gerekiyor ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR BİLMELİ Kİ BAŞIMA NE GELİRSE GELSİN AİLEME ANLATMALIYIM

Çocukların güvenliğini sağlamak ve davranışlarını gözlemlemek konusunda öğretmenlere ve okul görevlilerine çok büyük iş düştüğünü anlatan Toprak, 'Öyle yaşamaya başladık ki, sağımızdaki solumuzdaki şeyleri göremiyoruz. ya çok yoğun çalışmaktan ya da gerçekten iletişimimiz artık telefon ve internet oldu gibi geliyor bana. Çocuklarımızla konuşurken lütfen göz göze konuşalım. Çocuklarımızın da bize güvenmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yani 'Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin ben senin yanındayım' ve çocuk da bilmeli ki, 'Benim başıma ne gelirse gelsin ben her şeyi aileme anlatırım dedi.

'ÇOCUKLARINIZIN OKUL KIYAFETLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAK TEHLİKELİ

Sosyal medyada okul kıyafetleriyle biz okula başlıyoruz gibi çocuklarımın fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiğini ifade eden Toprak, 'Çünkü herkes iyi niyetli olmayabilir. Bu fotoğraflar ile hangi okula gittiği bilinebilir. Bir de velilerimiz çantalara isimlikler takıyor ya da boynuna ismini belirten bazı objeler takıyor. Kolundaki bilekliklerde isimleri yazıyor. Bunlar yanlış. Çünkü tanımayan yabancı biri ismini okuyabilir, hangi okulda okuduğunu da bilerek 'Ben senin annenin ya da babanın arkadaşıyım seni almaya geldim' gibi sözlerle ya da çok farklı şeylerle çocuklarımızı kandırıp götürebilirler şeklinde konuştu.

