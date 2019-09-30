Haberler » Güncel » Haber

Çocukların hayalleri gerçekleşti

Çocukların hayalleri gerçekleşti "Küçük hediyeler büyük mutluluklar"SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile çıktıkları yolda ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.

30.09.2019 22:51
Çocukların hayalleri gerçekleşti
"Küçük hediyeler büyük mutluluklar"
SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir grup genç, "Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile çıktıkları yolda ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirdi.
"Küçük hediyeler büyük mutluluklar" sloganı ile yola çıkan Samet Atasoy, Gizem Bilgin, Simge Bilgen ve Sezer Semiz isimli Alaçamlı gençler ilçe merkezine 49 kilometre mesafede bulunan Gümüşova Mahallesi ilkokulunda okuyan öğrencilere kendi imkanları ile aldıkları çanta, ayakkabı ve kırtasiye hediyeleri verdi. Burada çocuklarla yaptıkları sohbette "Hayalleriniz nedir, neler istersiniz?" diye sorduklarında aldıkları cevapla şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Samsun'a hiç girmediklerini, lunaparkı hiç görmediklerini ve denizin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen çocukların o konuşmalarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadan gençlerin sesini duyan İstanbul Genç Bafralılar Derneği Başkanı Emre Sen ve yönetim kurulu üyeleri gençlere ulaşarak çocukların hayallerinin gerçekleşmesi için destek verdi. İstanbul Genç Bafralılar Derneğinin destekleriyle Gümüşova İlkokulunda okuyan çocuklar hiç görmedikleri denizi görme imkanı buldu. Samsun'da unutamayacakları bir gün yaşayan çocukları Kent Müzesi, Panaroma, Hayvanat Bahçesi, Lunapark ve Amazon Köyünü Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan özel rehber eşliğinde gezdi.
Çocukların hayalleri gerçekleşti

Gizem Bilgin, Gümüşova, Alaçam, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
01:47 Bursa'da karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
01:44 Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
01:40 Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
01:40 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
01:37 İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı