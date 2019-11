Çocukların hayalleri parti evlerinde gerçeğe dönüşüyor

Ekonomik gelişmelere paralel olarak son yıllarda sayıları hızla artmaya başlayan parti evleri, özellikle çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren bir iş kolu oldu. Türkiye 'de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok yerde kurulmaya başlayan parti evlerinde çocukların doğum günleri ve özel günler kutlanıyor. Özellikle kadın girişimciler için yeni ve cazip bir sektör haline gelen parti evi işletmeciliği, aynı zamanda istihdama da katkı sağlıyor.Çocukların hayallerindeki karakterlerden oluşan konseptlerle hizmet veren parti evlerinde, her bir organizasyonda 5 ila 10 arasında personel istihdam ediliyor. Organizasyonların müşterilere maliyeti ise 1500 lira ila 5 bin lira arasında değişiyor."Ekonomik gelişmeler parti evlerine ilgiyi artırdı"SeraKids Parti Evi Kurucusu Serap Gökçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen ekonomik koşullarla söz konusu işletmelere olan talebin arttığını söyledi.Gökçay, Türkiye'de sayıları son dönemde artmaya başlayan parti işletmeciliğinin, alternatif bir girişim olarak istihdama da katkı sağladığını vurguladı.Gökçay, "Parti evleri, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren bir yer haline geldi. Çocukların hayallerindeki karakterlerden oluşan konseptler hazırlayarak, bir yerde onları bu dünyanın içerisinde sokmuş oluyoruz. Ortalama 50 çocuğun ağırlandığı organizasyonlar çocukların yanı sıra aileleri de mutlu ediyor." dedi."Çocukların hayal ettiği tüm konseptleri hazırlayabiliyoruz"Parti evlerinde her bir organizasyonun talep edilen konsept ve kişi sayısına göre değiştiğini aktaran Gökçay, "Her bir organizasyon için 5 ila 10 personel istihdam ediliyor. Parti evi mekan olarak 3 saat boyunca ailelere tahsis ediliyor. Parti evinde oyun parkı, karaoke gibi etkinlikler bulunuyor. Aynı zamanda talep edilmesi halinde palyaço ve sihirbaz gösterileri de yapılıyor." diye konuştu.Serap Gökçay, parti evi işletmeciliğinde güvenlik ve hijyenin ön planda olduğunu, kullanılan tüm malzemelerin de yerli ürünlerden tercih edildiğini aktardı.Gökçay, "Organizasyonda kullanılan ürünlerin güvenlik sertifikalarını alıyoruz. Hijyen ve güvenliğin ön planda tutulması ailelerin önceliği oluyor. Hijyene verdiğimiz önem nedeniyle yiyecekleri dışarıdan almıyor, kendi mutfağımızda üretiyoruz. Kanserojen madde içerek plastik ürünler kullanılmıyor, tüm ürünlerde ahşap tercih ediyoruz. Çocukların hayal ettiği tüm konseptleri hazırlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.Ailelerin bu tür mekanlara ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Gökçay, söz konusu işletmelerin sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını kaydetti.