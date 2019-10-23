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Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi Yerden 20 metre yüksekte korku dolu anlar Çatıdaki çocuklar korku dolu anlar yaşattıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların, 4 katlı bir binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

23.10.2019 09:10
Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi
Yerden 20 metre yüksekte korku dolu anlar
Çatıdaki çocuklar korku dolu anlar yaşattı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların, 4 katlı bir binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi.
Bir süre çatıda oyalanan çocukların şans eseri kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti.
Çocukların 'hobisi' yürekleri ağza getirdi

Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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