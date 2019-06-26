26.06.2019 11:15
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Çocukların isteğini Başkan Güler geri çevirmedi

Çocukların isteğini Başkan Güler geri çevirmedi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çocukların park isteğini geri çevirmedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler , çocukların park isteğini geri çevirmedi.

Altınordu ilçesinde bulunan çocuk ve su oyun parkurundan Ünye 'ye de yapılmasını isteyen minik Yahya Dağdeviren Başkan Güler'e seslenerek, "Ne olur Altınordu'da bulunan çocuk su parkı ve oyun parkurundan Ünye'ye de yapın başkanım" diyerek isteklerini iletti.

Çocuğun videolu mesajını gören Başkan Güler ise Ünye'ye çocuk su parkı ve oyun parkuru yapılacağının sözünü verdi. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Başkan amacınız size kurban olsun. Hemen çalışmalarını başlatıyorum" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
Ünye , Mehmet Hilmi Güler , Ordu , Yerel , Güncel

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