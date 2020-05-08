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Çocukların isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta torunu için kırmızı düdük isteyen kişinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu gerçekleştirdi.

Çocukların isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu gerçekleştirdi
08.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:22
Kahramanmaraş'ta torunu için kırmızı düdük isteyen kişinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu gerçekleştirdi.
Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Ayşe Ahlatlı, torunları için Vefa Sosyal Destek Grubundan kırmızı düdük isteğinde bulundu.
Ahlatlı'nın isteğini yerine getirmek için harekete geçen trafik ekipleri, kırmızı düdükler ile birlikte adresine gitti. Polislere kapıyı açan çocuklar, Ahlatlı'nın evde olmadığını söyledi.
Ahlatlı ile telefonda görüşen polisler, isteğini yerine getirip, 3 torunu da hem düdük hem de Karayolu Trafik Haftası hediyelerinden verdi. Ayşe Ahlatlı isteğini yerine getiren polislere teşekkür etti.
11 yaşındaki torun Mustafa Emir Dişbudak ise kapıyı açtığında polisleri görünce ilk başta korktuğunu ancak düdükleri alınca mutlu olduğunu, kardeşlerinin de bir süredir bu düdükten istediğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Haber

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