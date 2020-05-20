ÇOCUKLARIN İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ EĞLENCELİ BİRKAÇ SAATİ

Sokağa çıkma kısıtlamaları birkaç saatliğine kaldırılan çocuklar, İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

20.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:50
Sokağa çıkma kısıtlamaları birkaç saatliğine kaldırılan çocuklar, İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocukların kısıtlamaları, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırıldı. Aileleriyle İstiklal Caddesi'ne gelen çocukların kimi scooter'a bindi, kimi köpeğini gezdirdi, kimininse sevinçle dans ettikleri görüldü.
DANSLAR YAPIYORUZ
İstiklal Caddesi'nde kapalı bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde kardeşi ve kuzeniyle eğlenceli danslar yapan 12 yaşındaki Ceren Yıldırım, '2,5-3 aya yakın bir süreden sonra dışarıya çıkıyoruz. Geçen Çarşamba da çıkmıştım. Hiç bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmiyordum. Dışarı çıkmayı çok özledim. En çok arkadaşlarımla buluşmayı ve okula gitmeyi özledim. En yakın zamanda buluşmayı düşünüyoruz. Bir uygulama var, onunla ilgili danslar yapıyoruz burada. Evde biraz canımız sıkılıyor ifadelerini kullandı.
'KORONA BİTTİĞİNDE ARKADAŞLARIMIN YANINA GİDECEĞİM
6 yaşındaki Rengin Mengirkaan, 'Mutluyum, arkadaşlarımı görmeyi seviyorum ama yanlarına gidemiyorum. Korona bittiği zaman gideceğim arkadaşlarımın yanına dedi.
'MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORLAR
Anne Nalan Mengirkaan ise, Zaten buraya yakın oturuyoruz. Özledik. Bir dolaşalım dedik. Ne değiştiğine bakmak istedik çünkü 2 buçuk aydır çıkmıyorduk dışarı. Kendimizi ve çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu iki saati de bayramdan önce burada değerlendirdik. Mutlu çocuklar, evde de böyleler. Müziği görünce dayanamıyorlar diyebilirim şeklinde konuştu. ÇOCUKLARIN İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ EĞLENCELİ BİRKAÇ SAATİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Ceren Yıldırım, İstanbul, Güncel, Haber

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