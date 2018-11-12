Çocukların Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:49

Gaziantep'te çocukların bir nakliyat kamyonetinin kasasında tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.Gaziantep'te Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan - Tünfenkçi Yusuf Bulvarı istikametine seyir eden boş bir nakliyat kamyonunun kasasındaki tehlikeli yolculuk, kameralar tarafından kaydedildi. Soğuk havaya da aldırış etmeyen 5 çocuk, hiç bir güvenlik tedbirinin alınmadığı kamyonet ile dakikalarca yolculuğunu sürdürdü.Kamyonetin kasasına tutunan ve yaslanan çocuklardan birinin ise zaman zaman elindeki tespih sallaması da dikkat çekti.Araç bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP