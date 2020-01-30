Çocukların Karagöz aşkı

BURSA-Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi,ziyaretçi akınına uğruyor. Yarıyıl tatilinde müzenin yolunu tutan çocuklar,geleneksel gölge oyunu ile eğlenirken karagöz tasviri atölyesi ile de nitelikli zaman geçiriyor. 2007 yılında trafo binası iken Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen ve geçtiğimiz yıl 124 bin 420 ziyaretçi sayısına ulaşarak rekor kıran Karagöz Müzesi çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müze geleneksel gölge oyununu gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra dünyaya tanıtılmasında da önemli bir misyon üstleniyor. Yarıyıl tatilinin ilk haftasında 2 bin 756 bireysel ziyaretçiyi ağırlayan müzede hafta sonu ise yoğunluk iki katına çıkıyor. Geçtiğimiz Pazar günü 832 bireysel ziyaretçi ile yeni bir rekor kıran Karagöz Müzesi'nde yoğunluk nedeniyle ek gösteriler düzenlendi.

Asırlık kültürel miras

Tatilde Karagöz Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar için Pazartesi günleri hariç hafta içi 4, hafta sonları ise 2 seans ücretsiz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor. Geleneksel gölge oyunu gösterilerine her yaştan çocuğun yanı sıra büyükler de ilgi gösteriyor. Müzede ayrıca katılımın kontenjanla sınırlı tutulduğu'Karagöz tasviri tasarım atölyesi' gerçekleştiriliyor.

Karagöz Müzesi'nde neler var?

On yıl önce UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine giren Karagöz Gölge Oyunu tasvirlerinin sergilendiği müze aynı zamanda Türk ve Dünya gölge oyunu tasvirlerine ve kuklalara ev sahipliği yapıyor. İki galeri, bir atölye alanı ve bir gösteri salonundan oluşan müze,Türkiye ve dünyadaki gölge ve kukla oyununa ilişkin tasvirlerle dolu. Geleneksel Türk gölge oyununun tarihçesinin anlatıldığı müzede, çeşitli koleksiyonlardan derlenen 103 orijinal Karagöz tasviri teşhir ediliyor. Müzede çok sayıda gölge oyunu üstadının koleksiyonlarına da yer ayrıldı. Tasvirlerin yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan gazete ve dergilerdeki Hacivat-Karagöz karikatürleri ile doküman ve yazılı belgeden oluşan efemeralar sergileniyor.