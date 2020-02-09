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Çocukların kart topu eğlencesine polisler de katıldı

İSTANBUL'a beklenen kar yağdı.

09.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:24Çocukların kart topu eğlencesine polisler de katıldı
İSTANBUL'a  beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kar topu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen çocukları kar topu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak çocuklarla kar topu oynadı. Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek görevlerine devam ettiler. Ortaya ise bu içleri ısıtan görüntüler çıktı.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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