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Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı

İçleri ısıtan görüntüler Arnavutköy'den..Haber Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA)İstanbul'a beklenen kar yağdı.

09.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:36
İçleri ısıtan görüntüler 'den..
Haber Taylan ERGÜN İSTANBUL,(DHA)
'a beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen çocukları kartopu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak çocuklarla kartopu oynadı. Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek görevlerine devam ettiler. Ortaya ise bu içleri ısıtan görüntüler çıktı.
Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı

Arnavutköy, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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