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Çocukların kızak keyfi

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

02.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:47 Çocukların kızak keyfi
'da etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç gelmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızak ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ'deki çocuklar, babaları ile birlikte karın tadını çıkardı. Kimi kızaklarıyla kimisi ise eline aldığı poşetle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklar, gece geç saatlere kadar eğlendi.

Bu sene kar yağışının geç yağdığını dile getiren vatandaşlar, "Geçen sene kasım ayında yağmıştı. Bu yıl geç geldi. Bizlerde kar yağışını görünce hemen dışarı çıktık. Kartopu oynadık, arkadaşlarımızla kızak kaydık. Çocukluğumuza gittik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise, karı çok özlediklerini dile getirerek, "Bu sene geç yağdı. Bizlerde bunun tadını çıkarıyoruz. Kardan adam yapacağız ve daha birçok şekilde eğleneceğiz" diye konuştular. - VAN

Memur Sen, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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