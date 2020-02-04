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Çocukların kızak keyfi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çocuklar, kar yağışının ardından kızak kaymanın keyfini çıkardı.

04.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:31
'ın ilçesindeki çocuklar, kar yağışının ardından kızak kaymanın keyfini çıkardı.
Tepeboynu mevkisinde bir araya gelen çocuklar, burada bindikleri kızak ve naylonlarla birbirleriyle yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.
Çocuklardan Saadettin Nevruz, arkadaşlarıyla kızak kayarak eğlendiklerini belirterek, "Okul bittikten sonra gelip burada güzel vakit geçiriyoruz. Uzun zamandır kar yağmasını bekledik. Kar yağdı ve okuldan sonra eğleniyoruz. Çok eğlenceli. Kızağı olan arkadaşlarımız kızaklarla, olmayanlar ise naylonlarla kayıyor." dedi.
Çocukların kızak keyfi

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA


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