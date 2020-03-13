Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
Kastamonu'da çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi yapılacak.
13.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:30
Kastamonu 'da çocukların istediği oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği oyuncak kütüphanesi yapılacak.
Kente yapılması planlanan iki çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi projeleri için Kastamonu Entegre Firması ile Belediye arasında protokol imzalandı.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Entegre Kastamonu ve Samsun Fabrikalar Koordinatörü Enüs Koç tarafından imzalanan protokol kapsamında çocuk kütüphanesi ve çocuk bakımevi için firma tarafından 3 milyon lira bağış yapılacak.
Vidinlioğlu makamında yapılan protokol törenindeki konuşmasında, en fazla üzerinde durduğu konulardan birinin oyuncak kütüphanesi olduğunu söyledi.
Oyuncak kütüphanesi sayesinde çocukların birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanacağını aktaran Vidinlioğlu, "Birlikte oynarken paylaşmayı öğrenecekler. Teknolojinin getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi yalnızlık. Yani birlikte oyun oynama alışkanlığı edinmeyen, birlikte oyun oynamayan, paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum." dedi.
Oyuncak kütüphanesinden çocukların en iyi şekilde faydalanacağını kaydeden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:
"Burada aynı kitap alıp birkaç gün sonra kütüphaneye geri verir gibi çocuklarımız oyuncağı alacak, evine götürecek ve oynadıktan sonra geri bırakacak. Ayrıca ailelerin bütçelerine ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacak. Alınan oyuncak en fazla 10 gün kullanılıyor. Ondan sonra çocuk bıkıyor. Bıkmasa da zaten yaş olarak büyüyor ve ona hitap etmez hale geliyor. Henüz yıpranmadan hükmü ortadan kalkıyor o oyuncağın ve atıl vaziyette kalıyor. Aileler yeni bir oyuncak almak zorunda kalıyorlar. Ama aynı oyuncağı bir başkası para verip tekrar almak zorunda kalıyor kendi çocuğu için. Oyuncak kütüphanesi ile çocuklarımızın hemen hepsi çok fazla sayıda oyuncakla oynamış hem de bir arada kaynaşmış olacak."
Enüs Koç ise Kastamonu'ya en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Kastamonu'nun kalkınması, Kastamonu'nun gelişimi için elimizden ne geliyorsa bundan önce yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kente yapılması planlanan iki çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi projeleri için Kastamonu Entegre Firması ile Belediye arasında protokol imzalandı.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kastamonu Entegre Kastamonu ve Samsun Fabrikalar Koordinatörü Enüs Koç tarafından imzalanan protokol kapsamında çocuk kütüphanesi ve çocuk bakımevi için firma tarafından 3 milyon lira bağış yapılacak.
Vidinlioğlu makamında yapılan protokol törenindeki konuşmasında, en fazla üzerinde durduğu konulardan birinin oyuncak kütüphanesi olduğunu söyledi.
Oyuncak kütüphanesi sayesinde çocukların birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanacağını aktaran Vidinlioğlu, "Birlikte oynarken paylaşmayı öğrenecekler. Teknolojinin getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi yalnızlık. Yani birlikte oyun oynama alışkanlığı edinmeyen, birlikte oyun oynamayan, paylaşmayı bilmeyen bir nesil yetişsin istemiyorum." dedi.
Oyuncak kütüphanesinden çocukların en iyi şekilde faydalanacağını kaydeden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:
"Burada aynı kitap alıp birkaç gün sonra kütüphaneye geri verir gibi çocuklarımız oyuncağı alacak, evine götürecek ve oynadıktan sonra geri bırakacak. Ayrıca ailelerin bütçelerine ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacak. Alınan oyuncak en fazla 10 gün kullanılıyor. Ondan sonra çocuk bıkıyor. Bıkmasa da zaten yaş olarak büyüyor ve ona hitap etmez hale geliyor. Henüz yıpranmadan hükmü ortadan kalkıyor o oyuncağın ve atıl vaziyette kalıyor. Aileler yeni bir oyuncak almak zorunda kalıyorlar. Ama aynı oyuncağı bir başkası para verip tekrar almak zorunda kalıyor kendi çocuğu için. Oyuncak kütüphanesi ile çocuklarımızın hemen hepsi çok fazla sayıda oyuncakla oynamış hem de bir arada kaynaşmış olacak."
Enüs Koç ise Kastamonu'ya en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Kastamonu'nun kalkınması, Kastamonu'nun gelişimi için elimizden ne geliyorsa bundan önce yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
Etiketler : Kastamonu Entegre, Kastamonu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı