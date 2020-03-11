Çocukların oyun için yaktığı ateş yangına neden oldu
DÜZCE'de, Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evin bodrum katında çocukların oyun için yaktığı ateş yangına neden oldu.
11.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:03
DÜZCE'de, Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evin bodrum katında çocukların oyun için yaktığı ateş yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Jamal H.'nin çocukları, evlerinin bodrum katında oynarken ateş yaktı. Alevler bodrumda bulunan yorgan ve battaniyeleri tutuşturdu. Dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Çocuklar hemen bodrumdan çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.
Kaynak: DHA
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