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Çocukların oyunu faciayla bitiyordu

Şanlıurfa'da evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:21
Şanlıurfa 'da evin damından sarkan halıyı çekmeye çalışan çocuklar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan iki kız çocuğu, bir evin damından sarkan halıyla oynamaya ve halıyı aşağı çekmeye çalıştı. Bir süre halıyı çeken çocuklar, bir yığın tuğlanın düşmesine neden oldu. Tuğlaların düştüğünü fark ederek kaçan çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu. Çocukların oyunu ve tuğlaların düşme anı sokakta bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı.
(Mevlüt Bayraktar/İHA) Çocukların oyunu faciayla bitiyordu

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Fırat, Güncel
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