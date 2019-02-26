Çocukların Pepee Coşkusu

BURSA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, çocuklar için renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliğine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe HETADER, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadın Sığınma Evi, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin yanı sıra Hasan Ali Yücel İlkokulu, Üstün Üründül İlkokulu, Farabi İlkokulu, Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu ve Karacabey Ulubatlı Hasan İlköğretim okulu öğrencileri katıldı. Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı etkinlikte Pepee konserine öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Gönüllerince bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar, konser sonunda ise fuaye alanında Müzeler Şube Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Yeşilay tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Bültenler