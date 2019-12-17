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Çocukların rehberi aile!

Karabağlar Belediyesi "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" başlıklı seminer düzenledi.

17.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:06Çocukların rehberi aile!

Belediyesi, özellikle çocuklarda bağımlılık yaratan internet kullanımlarıyla ilgili aileleri bilgilendirdi. Barış Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, internet, sosyal medya ve oyun bağımlılıklarının çocuklar için oluşturabileceği zararlar ve buna karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Özge Çetintaş, çocukların günümüz teknolojileriyle iç içe olduğunu belirterek, bazı kısıtlama ve korumaların getirilmesi gerektiğini ifade etti. "İnternet oyunu oynama" diye bir hastalığın tıp literatürüne geçtiğini vurgulayan Çetintaş, ailelerin yol gösterici olmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Çetintaş, "Bunun için de aile ortamının huzurlu ve sağlıklı olması kilit faktör. Aile toplantıları yapmak, aile içinde huzurlu bir ortamın sağlanması, karı-koca ilişkisinin örnek nitelikte olması, çocuklara söz hakkının tanınması, çocukların kendisini aile içinde değerli olduğunu hissetmesi kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların önüne geçiyor" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Çetintaş, katılımcıların konuyla ilgili sorularını da yanıtladı.


Karabağlar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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