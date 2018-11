29 Kasım 2018 Perşembe 12:37



Çocukların sadece bağırması yeterli olacak... Ortaokul öğrencisinden çocuk istismarına karşı devrim gibi buluşÇığlık atan çocuğun konumunu ailesine gönderen 'yelek'Televizyonda gördüğü çocuk istismarı haberlerine üzülen 6. sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz, öğretmeninin de desteğiyle sese duyarlı, otomatik konum gönderebilen yelek icat etti6. sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz: "İnsanlığa katkı sağlamak istiyorum"MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz, televizyonda izlediği çocuk istismarı ve kaçırılma haberlerinden etkilenerek, tehlike anında sese duyarlı, otomatik konum gönderebilen yelek yaptı. Gördes Fatih İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz'ün rehber öğretmeni Barış Ateş'in de desteğiyle Gördes Kodlama Atölyesi'nde hayata geçirdiği "Can Kurtaran Yelek" projesi, çocuk istismarı ve kaçırılmalarının yanı sıra kadına şiddet olaylarını da azaltmayı hedefliyor. Televizyonda izlediği çocuk istismarı haberlerinden etkilenen Uğurcan Gürbüz, bu konuya çözüm bulabilmek amacıyla bir fikir buldu. Fikrini öğretmeni Barış Ateş ile paylaşan Gürbüz, öğretmenin de desteğiyle "Can Kurtaran Yelek" ismini verdiği projeye başladı. Yaklaşık bir yıl içinde projesini tamamlayan Gürbüz, sese duyarlı ve tehlike anında konum gönderen bir yelek yaptı. Geçtiğimiz günlerde Manisa'da gerçekleştirilen Kodlama ve Robotik Proje Festivali'nde de sergilenen proje, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Projeye başlama süreciyle ilgili olarak İHA muhabirine bilgi veren Fatih İlköğretim Okulu Öğretmeni Barış Ateş, "Öğrencimiz yanıma geldi ve 'Hocam bu çocuk kaçırma olaylarını çok duyuyoruz. Acaba biz soruna nasıl bir çözüm önerisi sunabiliriz' diye sordu. Bizde birlikte düşündük ve aklıma bu proje geldi. Çocuklar kaçırıldığında veya istismara maruz kaldıklarında haliyle bu durumda çığlık atma, imdat isteme gibi tepki veriyorlar. Bu tepkiyi ölçebilecek robotik açıdan algılayıcı yani ses sensörünü düşündük. Sistem yüksek bir ses düzeyine ulaştığında program cep telefonuna mesaj gönderiyor ve konum bilgisi atıyor. Bu konumu kullanarak çocuğun yerini tespit edebiliyoruz" dedi.Projenin fikrini bulan Fatih İlköğretim Okulu 6.sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz ise insanlığa katkı sağlamak istediğini ifade ederek, projeye televizyonlarda izlediği çocuk kaçırılma ve istismar haberlerinden etkilenerek başladığını söyledi. Gürbüz, proje sürecini şöyle anlattı: "Son zamanlarda televizyonlarda görüyorum. İstismarlar oluyor, çocuklar kaçırılıyor, çocuklar servislerde unutuluyor. Bunları görünce aklıma bu proje aklıma geldi ve öğretmenime söyledim. Öğretmenimden yardım alarak bu projeyi geliştirdik. İnsanlığa katkı sağlamak istiyorum"Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik de duyarlı projelerinden dolayı Fatih İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Uğurcan Gürbüz ve öğretmenine teşekkür etti. Projenin Manisa'da gerçekleştirilen Kodlama ve Robotik Proje Festivali'nde büyük beğeni topladığını hatırlatan Gürbüz, "Öğrencilerimizin fikri öğretmenlerimizin desteği ile bu festivalde 'Cankurtaran Yelek' adlı projemizi sunduk. Bu projeyle bir sivil bir vatandaşımızın can güvenliğiyle ilgili bir sorun oluştuğunda, direkt bir bağırmasıyla beraber, yani ses çıkarmayla beraber, velisine ya da güvendiği farklı bir kişinin cep telefonuna mesaj ve konum gitmekte. Ben öncelikle tasarımı planlayan görüş beyan eden öğrencimizi ve bu konuda ona yardımcı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu projenin hem öğrencilerimize hem toplumuza faydalı olmasını diliyorum. İnsanların can güvenliğinin sıkıntıya düşürecek bir durum oluştuğunda bu projenin ortadan kaldırması anlamında katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Kodlama atölyelerinin hayırlı olmasını ve bu bağlamda bu alanda yetenekli olan öğrencilerimizin önünü açmasını diliyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.