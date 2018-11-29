Çocukların Şeker Amcası

29 Kasım 2018 Perşembe 13:19



29 Kasım 2018 Perşembe 13:19

İZZET MAZI - Kilis'te trafik eğitimi için gittiği okullarda kuralları öğrenen öğrencileri şekerle ödüllendiren ve bu uygulamayı sivil hayatında da devam ettiren polis memuru Fikret Karademir, kentteki çocukların "şeker amca"sı oldu.Kilis'e yaklaşık 15 yıl önce atanan ve çocuk trafik eğitimleri için okullara görevlendirilen Karademir, eğitimlerde uyguladığı yöntemlerle kısa sürede çocukların gönlünde taht kurdu.Masası, cebi ve motorundan şekeri eksik etmeyen ve haftanın 5 günü okullarda eğitimlere giden Karademir, bunun yanı sıra çocukları öğretmenleriyle emniyete davet ederek polisin toplumdaki yeri ve önemi hakkında da bilgilendiriyor.Sadece çocukların değil genç, yaşlı, kadın, erkek tüm Kilis halkının gönlünde taht kuran Karademir'e "şekerci polis" ya da "şeker amca" diye hitap ediliyor.Mesaisini okullarda verdiği trafik eğitimleriyle geçiren Karademir, ardından kahvehaneleri, çay ocaklarını, dolmuş ve otobüs duraklarını da gezerek halkla trafik kurallarının önemine ilişkin sohbetler yapıyor.- "Kesinlikle unutmuyorlar"Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli olarak amacının trafik canavarına "Dur" diyebilecek bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Geleceğin teminatı olan çocuklara trafik kurallarını öğretmek adına gittiği okullarda başarılı öğrencileri şekerle ödüllendirdiğini ve bu nedenle çocukların kendisine "şeker amca" diye hitap etmeye başladığını ifade etti.Bireysel olarak başlattığı uygulamanın bir süre sonra alışkanlık haline geldiğini ve bu durumdan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Karademir, şöyle devam etti:"Kazaların büyük bölümünün sürücü ve kural ihlallerinden kaynaklanması düşündürücü. Bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesi kaçınılmaz. Yaz aylarında Kur'an kurslarında, camilerde sürekli trafik eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında dolmuş, otobüs ve taksi duraklarına gidiyor trafik bilinci oluşturmaya çalışıyorum. Amacım her yıl 10 bin insanımızın hayatını kaybettiği 500 bin insanımızın yaralandığı toplumsal bir olaya çocuklarının eğitimiyle bir önlem almak. Onlara tiyatrolarla, şekerlerle özellikle onların beğenecekleri bazı oyunlarla trafik eğitimleri vermekteyim. Çocukların eğitiminde şekerin önemli bir yer edindiğine inanıyorum. Çocuklar şekerle ödüllendirildikleri zaman öğrenmiş oldukları trafik kurallarını kesinlikle unutmuyor."Karademir, caddede kural ihlali yapanlara cezai işlem uyguladıkları bir gün kurallara uyanların da ödüllendirilmesi gerektiğini düşünerek cebinde şeker taşımaya başladığını ve o günden sonra dışarıya şekersiz hiç dışarıya çıkmadığını aktardı.Kurallara uyanları şekerle ödüllendirmeye başladıktan sonra büyüklerin kendisine "şekerci polis" küçüklerin ise "şeker amca" diye hitap etmeye başladığını anlatan Karademir, bu uygulamanın ardından bazı kasksız sürücülerin kendisini gördüğünde utanarak ara sokaklara girdiğini sözlerine ekledi.Çocuklar trafik eğitimine ilgisi arttıHasan Sünnüoğlu İlkokulu Müdürü Yılmaz Kaçmaz da İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan uygulama sayesinde çocukların trafik eğitimini yaşayarak öğrendiğini söyledi.Kaçmaz, eğitim sırasında çocukların şekerle ödüllendirilmesinin öğrendikleri konuları daha kalıcı hale getirmesini sağladığını ifade ederek bu durumun çocukların eğitime olan ilgisini artırdığını dile getirdi.Vatandaşlardan İbrahim Demir de uzun zamandır kentte görev yapan trafik polisinin şekerle verdiği eğitimleri önemsediklerini belirterek verilen eğitimler sayesinde çocuklardaki trafik bilincinin arttığına inandığını kaydetti.