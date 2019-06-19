19.06.2019 09:25
Haberler» Güncel» Haber

Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise çocuklar, "Bize bir şey olmaz" diyerek yanıt verdi. Esenyurt'ta bulunan büyük süs havuzu, Esenyurtlu çocuklar tarafından oyun yeri olarak kullanılıyor. Çocukların içinde aydınlatma lambalarının bulunduğu süs havuzundaki tehlikeli oyunu ise kameralar tarafından kaydedildi. Kendilerine yapılan uyarıları dikkate almayan çocukların, "Bize bir şey olmaz" demesi ise şaşkına çevirdi.
(Murat Delice/İHA)Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:12 Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.
10:12 Botaş terminalinde restoran yangını (1)
10:12 Haziranda karlı yolları açma çalışması
10:12 RTÜK, Kore ile televizyon yapımları için anlaştı
10:12 Sason'da veda yemeği
10:11 KIZKUMU'NA TURİST YAĞIYOR
10:11 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor