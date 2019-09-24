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Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü

Gaziantep'te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 14:59Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü
Gaziantep'te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler arasında av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kadın ve erkek aile üyelerinin kavgasının büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışanların kimliğini belirlemeye çalıştı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Barış Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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