Çocukların Tehlikeli Oyunu Kamerada

E-5 Karayolu Maltepe
mevkiinde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
E-5 Karayolu Maltepe - Bostancı arasında kapalı kasa kamyonetin arkasına tırmanarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklardan 2'si kamyoneti yakalayarak arkasına tutunurken, biri ise koşarak yetişmeye çalıştı. Kazaya davetiye çıkartan çocuklardan birinin kamyonetin üzerine çıkmaya çalıştığı anlar korku dolu anlara neden oldu. Çocukların kendilerine oyun haline getirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
(İHA)
02 Aralık 2018 Pazar 10:21