Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Yürekleri Ağza Getirdi! O Anlar Kamerada

E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
ÇOCUKLAR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Çocuklardan 2 tanesi kamyoneti yakalayarak arkasına tutunurken, bir tanesi ise koşarak yetişmeye çalıştı. Kazaya davetiye çıkartan çocukların bir tanesi kamyonetin üzerine çıkmaya çalışması korku dolu anlara neden oldu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çocukların kendilerine oyun haline getirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Maltepe
02 Aralık 2018 Pazar 09:03