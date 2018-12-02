Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Yürekleri Ağza Getirdi! O Anlar Kamerada

E-5 Karayolu Maltepe mevkiinde kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

ÇOCUKLAR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Çocuklardan 2 tanesi kamyoneti yakalayarak arkasına tutunurken, bir tanesi ise koşarak yetişmeye çalıştı. Kazaya davetiye çıkartan çocukların bir tanesi kamyonetin üzerine çıkmaya çalışması korku dolu anlara neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çocukların kendilerine oyun haline getirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.