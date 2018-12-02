Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

E-5 Karayolu Maltepe
mevkiinde kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
E-5 Karayolu Maltepe - Bostancı arasında kapalı kasa kamyonetin arkasına tırmanarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklardan 2'si kamyoneti yakalayarak arkasına tutunurken, biri ise koşarak yetişmeye çalıştı. Kazaya davetiye çıkartan çocuklardan birinin kamyonetin üzerine çıkmaya çalıştığı anlar korku dolu anlara neden oldu. Çocukların kendilerine oyun haline getirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL
Maltepe
02 Aralık 2018 Pazar 09:04