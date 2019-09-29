Haberler » Güncel » Haber

Çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDEBursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu.

29.09.2019 09:50Çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE
Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.

Mehmet İNAN/BURSA,



Mustafa Çınar, Karagöl, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05 Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
14:05 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
14:05 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (2)
14:04 İran, petrol tesislerinin korunması için teyakkuza geçiyor
14:04 Datça bit pazarı'nda zamana yolculuk yapılıyor
14:03 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
14:03 Kayserili kuaför atık pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesimi yapıyor