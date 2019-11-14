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Çocukların tiyatro keyfi

Bilecik'te öğretim gören anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri, sahnelenen Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdilerBilecik Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak hazırlanan Küçük Prens adlı çocuk tiyatrosu...

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:24Çocukların tiyatro keyfi
'te öğretim gören anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri, sahnelenen Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler

Bilecik Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak hazırlanan Küçük Prens adlı çocuk tiyatrosu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sergilendi. Yaklaşık bin 300 çocuğun izlediği tiyatroyu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'de çocuklarla birlikte izledi.

"Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu"

Tiyatro oyunu öncesinde çocuklara hitaben konuşan Başkan Şahin, "Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu. Sahne alan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca günde 3 kez ücretsiz olarak sahne alacak diğer oyunlara da sizleri bekliyoruz" dedi.

Oyun sonunda tiyatro oyuncularına teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler taktim eden Başkan Şahin, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar da oyun için duydukları sevinci belirterek, Başkan Şahin ve tiyatro oyuncularına teşekkür etti. Tiyatro oyununu izlemeye gelen Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleri de gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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