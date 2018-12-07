Çocukların Tiyatro Sevinci

Oyundaki iki anlatıcının 'Dünyada ki en güzel şey nedir ?' sorusuna cevap aradığı, sorunun cevabının sürekli değiştiği oyun boyunca iki anlatıcının da beklenmedik bir yolculuğa sürüklenmeleri ve çıktıkları yolda onları şaşırtan sürprizlerle karşılaşmaları çocukları hem güldürdü hem de heyecanlandırdı.

Soren Valente Oyesen'in yazdığı ve Tülin Sağlam ile yönettiği "Dünyada ki En Güzel Şey" adlı çocuk oyunu Ceren Özcan ve Özgün Çakar Özdemir tarafından sahnelendi.

2500 ÇOCUK TİYATRO İZLEYECEK

Açıldığı günden bu yana on binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturan Bergama Kültür Merkezi (BerKM) 13 Aralık Perşembe Günü "Renkli Düşler Atölyesi", 14 Aralık Cuma "Nasreddin Hoca Günümüzde" , 15 Aralık Cumartesi Günü "Küçük Prens" adlı oyunları çocuklar için sahnelenecek.

İkişer seans halinde sahnelenecek olan oyunlar için Pınarköy, Sarıdere, Narlıca, İsmailli, Ayazkent, Bölcek, Göçbeyli, Tepeköy, Yukarıbey ve Aşağıbey ilköğretim okulları için 4 ayrı günde araç kaldırılacak. Merkez'den Yüzüncü Yıl ve Fatih ilköğretim okulları ile birlikte toplam 2500 çocuk tiyatro izleyecek.