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Çocukların yaralı bulduğu balaban kuşu tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, çocuklar tarafından cami bahçesinde bulunan, nesli tehlike altındaki balaban kuşu tedaviye alındı.

06.08.2019 16:00 Çocukların yaralı bulduğu balaban kuşu tedaviye alındı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, çocuklar tarafından cami bahçesinde bulunan, nesli tehlike altındaki balaban kuşu tedaviye alındı.
Muhammet Yaşar Düz (12) ve Utku Eren Özinci (12) adlı çocuklar Kuran kursu için gittikleri cami bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu buldu. Çocuklar, sol kanadından yaralı olan kuşu, Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne götürdü.
Buradaki yetkiler de balaban kuşunu, tedavi edilmek üzere Sandıklı Doğa Koruma Şefi Yasin Ayal'a teslim etti.
Ayal, kuşun kanadında kırık tespit edildiğini, bu nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderileceğini, tedavisi sonrası doğal hayata bırakılacağını anlattı.
Kuşu bulan çocuklardan Muhammet Yaşar Düz, "Caminin bahçesinde otururken, kuş çatıdan düştü. Biz de aldık su verdik. Sonra belediyeye götürdük" dedi.

- Afyonkarahisar

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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