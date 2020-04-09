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Çocuklarına akülü araba almak için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

ANKARA'da, çocukları Berkay (8), Eymen (3) ve Kayra'ya (2) akülü araba almak için para biriktiren baba Ali Rıza (40) ile anne Dilek Kılıçer (33), kumbaradaki 352 TL'yi 'Milli Birlik Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

09.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:15
Çocuklarına akülü araba almak için biriktirdikleri parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladılar

ANKARA'da, çocukları Berkay (8), Eymen (3) ve Kayra'ya (2) akülü araba almak için para biriktiren baba Ali Rıza (40) ile anne Dilek Kılıçer (33), kumbaradaki 352 TL'yi 'Milli Birlik Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Ankara 'nın Mamak ilçesinde, badana ustası Ali Rıza ve ev hanımı Dilek Kılıçer çifti, oğulları Berkay, Eymen ve Kayra'ya yaklaşık 6 ay önce akülü araba almak için para biriktirmeye başladı.  Aile, kumbarada biriken 352 TL'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Birlik Kampanyası'na bağışlama kararı aldı. Baba Ali Rıza Kılıçer'in araması üzerine ailenin evine gelen polis ekipleri, iki kumbara içindeki parayı alarak aileye makbuz verdi.

'AİLECEK ÇOK SEVİNDİK'

Ali Rıza Kılınçer, eşi ile ortak karar aldıklarını belirterek, "3 gündür düşünüyorduk eşimle beraber. Dün en son uyuyamadık, böyle bir şeye karar verdik, iyi ki de vermişiz. Çocuklarımıza akülü araba alacaktık aslında bu parayla. Parayı devlete bağışlayacağımızı duyunca çocuklar ilk başta üzüldü ama büyüğünün aklı biraz daha erdiği için bu kararımıza sevindi. Biz aile olarak çok sevindik. Akülü araba almaktansa, kötü durumda olan insanlar var, iş yeri kapananlar var. Bu nedenlerle biz uyuyamadık. Biz bize her zaman muhtacız, her zaman birbirimizi düşünmeliyiz. Böylece kampanyaya destek olacağımızı düşündük" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel
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