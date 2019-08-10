Çocuklarına bakabilmek için sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

Kocaeli
'de son evresine giren omurga eğriliği hastalığı nedeniyle kalp ritmi bozulan ve solunum problemleri yaşayan 32 yaşındaki Şükran Çarpar, tedavi olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde dükkandan bozma bir evde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Şükran Çarpar, üç yılı aşkın süredir hayatını etkileyen omurga hastalığıyla mücadele ediyor.
Kocaeli ve İstanbul
'da çeşitli hastanelere başvuran ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini tamamlayamayan genç kadın, zaman içerisinde vücudunda meydana gelen ileri derece şekil bozukluğu nedeniyle günlük işlerini de yapamaz duruma geldi.
Hastalığın ilerlemesi nedeniyle kalp sağlığı bozulan Çarpar, daha sonra solunum problemleri de yaşamaya başladı. Ağrılarını hafifletmek için kullandığı ağır ilaçların etkisiyle sütü kesilen genç kadın, bir ayı aşkın süredir 1 yaşındaki kızı Yağmur'u ek gıdalarla beslemeye çalışıyor.
Günlük hayatında karşılaştığı ciddi sorunlarla baş etmeye çalışan Şükran Çarpar, bir an önce sağlığına kavuşup çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.
"Ameliyat için yardım bekliyorum"
Rahatsızlığı ilerlediği için çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenememekten muzdarip olan Şükran Çarpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın ilk 19 yaşında teşhis edildiğini fakat ailesinin felç riski nedeniyle ameliyatı kabul etmediğini söyledi.
Şekil bozukluğu dışında evlenene kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadığını fakat hastalığın son üç yılda hızla ilerlediğini belirten Çarpar, "2015'ten beri hastanelere gidiyorum geliyorum. Omuzlarım gittikçe öne doğru ilerlediği için sırtımda aşırı derecede acı hissediyorum. Bu ağrı sırtımda oluyor ve göğsümü öyle bir sıkıştırıyor ki öksürmeye korkuyorum. Nefes alamadığım için astım ilacı kullanıyorum." diye konuştu.
Hasta kadın, ağrıları dindirmek için ağır ilaçlar kullandığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Bir aydır içtiğim ilaçlardan dolayı kızımı emziremiyorum. Eşim bir şeyler yedirmeye çalışıyor ama beni istiyor, sabaha kadar ağlıyor. Emziremediğim için kahroluyorum. Ben artık kendim için bir şey istemiyorum. 6 yaşında bir oğlum ve 1 yaşında kızım var. Onların bana ihtiyacı var. Sadece bir an önce sağlığıma kavuşayım ve çocuklarımla ilgileneyim istiyorum. Normal her annenin yaptıklarını yapayım. Ben ameliyat olamazsam felç kalacağım ve çocuklarım ortada kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve doktorlarımızdan bana yardım etmelerini istiyorum."
"Eşimin hastalığı nedeniyle sürekli bir işte çalışamıyorum"
Zorlu süreçte eşinin en büyük destekçisi olan Mehmet Çarpar da skolyoz, kifoz ve lordoz hastası olan eşinin sağlığına kavuşması için 2015'ten beri mücadele ettiklerini belirtti.
Eşinin hastalığı nedeniyle sürekli hastanelere gidip gelmek zorunda kaldığı için düzenli bir işte çalışamadığını aktaran Çarpar, gündelik işlere giderek evini geçindirmeye uğraştığını, kazandığı paranın önemli kısmını hastane ve ilaç masraflarına harcadığını ifade etti.
Çarpar, İstanbul ve Kocaeli'de gittikleri hastanelerden sonuç alamadıklarını söyleyerek, "Maddi gücümüz olmadığı için özel hastaneye gidemiyoruz. Eşimin hastalığının tedavisi zor ve riskli bir ameliyat gerektiriyor. Farklı disiplinlerden birden fazla doktorun girmesi gereken bir ameliyat. Bundan dolayı çevremizdeki hastanelerden sonuç alamadık." şeklinde konuştu.
Eşinin acilen ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Çarpar, "Ülkemizde bu ameliyatı yapabilecek birçok doktor var fakat biz ulaşamıyoruz. Nereye müracaat etsek riskli bir ameliyat olduğu için olumsuz cevap alıyoruz." dedi.
Çarpar, kısa bir zaman sonra ritm ve nefes bozukluğuyla kemiklerin kaynaması nedeniyle hastalığın artık tedavi edilemez duruma geleceğini belirterek, "Bunun sonucunda da ya sıkışmadan dolayı kalp krizi geçirecek ya da beyin kanamasından dolayı felç kalacak. Acilen ameliyat olması gerekiyor. Yetkililerimizden isteğim bana eşimi, kızıma da annesini bağışlayın." ifadelerini kullandı.