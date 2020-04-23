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Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılar

Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılarAntalya'nın Demre ilçesinde 4 aile, koronavirüs nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 4 katlı apartmanda kutladı.

23.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:28
Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılar
Antalya'nın Demre ilçesinde 4 aile, koronavirüs nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 4 katlı apartmanda kutladı. Çocuklarına bayramı yaşatmak isteyen aileler, binayı bayrak ve balonlarla donattı. Demre merkez Mustafa Masatlı Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları için binayı süsledi. Apartmanın 3'üncü katında oturan, 2 çocuk annesi Meral Denizaltı Tokgöz (30), kızı Özgü Alya (5) için evinin balkonunu süslemeye başladı. Bunu gören komşuları olan Tuğral, Korkut ve Beşkeçili aileleri de 4 katın balkonunu süsleme teklifinde bulundu. Demre'de güzellik salonu işleten Meral Denizaltı Tokgöz, komşularıyla bütün apartmanı süsledi. Komşu çocuğu olan lise öğrencisi Buse Korkut da süsleme çalışmalarına yardım etti.
Bez afiş üzerine dördüncü kata '100. yıl', üçüncü kata '23 Nisan', ikinci kata 'bayramınız', birinci kata da 'kutlu olsun' yazıldı. Afişler, balonlarla da süslendi. Balkonlara da balonlar ve bayraklar asıldı. Apartmanda oturanlar, balkonlara çıkarak, cep telefonundan çaldıkları marşlarla bayramı kutladı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise apartman sakinlerine Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.
Apartmanı komşularıyla süsleyen Meral Denizaltı Tokgöz, "Küçük bir kızım var. Bayramı meydanda yaşayamayacak. Ona bu bayram coşkusunu apartmanda yaşatmaya karar verdim. Daha sonra komşularımız 'Apartmanda yapalım' deyince süsleme yaptık. Çocuklarımız bu coşkuyu meydanlarda yaşayamayacaktı. Biz bu coşkuyu yaşasın, diye evimize taşıdık. Çocuklarımızı mutlu ettiysek bize ne mutlu. Çok mutluyuz apartmanda böyle bir girişimde bulunduğumuz için" dedi. Çocuklarına bayramı apartmanda yaşattılar

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Demre, Güncel , Haber
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