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Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!

Bursa'da eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine, eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak'ta gözaltına alındı.

05.09.2019 00:26

Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası polis tarafından Uşak'ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi.

KIZININ CEP TELEFONUNU KONTROL EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiğini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı. Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı!

Bursa, Polis, Anne, Uşak, 3. Sayfa

YORUMLAR (19)
1453: Müktedir nekadar asağılık yaratıksınız yahu anne baba çocuga icki icirtiyor haberinden bile parti saldırıs8 yapı yorsun eziksiniz ezik seref yoksunları
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ERTUĞRUL: rakı içmiyor onlar ayran içiyorlar
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ADINIZI YAZIN: ŞEREFSİZLER BİZ ÇOCUGUMUZ ZARAR GÖRMESİN DİYE ASİTLİ İÇİÇEKLER İÇİRMİYORUZ ADAMLARIN YAPTIKLARINA BAKIN HASSİYETSİZLER
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POFF: oof of midemi bulandırıyorsunuz. Çocuk esirgeme kurumu yapılan şikayetleri dikkate almalı. Daha iyi takip istiyoruz. artık çocuklar bu kirli ellerden uzak tutulsun.
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BRO: Utanmaz reziller
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ANNE: Ne oldu bu insanlara. Toplum olarak bu şaşırmışlığımız nedir. Artık Allah korkusu yok onu biliyoruz ama kuldan utanmada kalmadı. Madem zevk sefa içinde yaşayacaksınız ne diye çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Her türlü günaha giriyorsunuz ama hamile kalınca kürtaj olmayı istemiyorsunuz. Sizin yüzünüzden kendi çocuğuma ilgi gösterirken vicdan azabı çekiyorum. Bu kadar istismar edilen çocuk varken pamuklara sardığım evladımın yüzüne bakamıyorum. Kopsun kıyamet Allahım, kopsunda bitsin bu dünya sürgünü
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MUKTEDİR.: Ülkeyi şirket gibi yönetmek isteyenlerin miili ve manevi duyguları hiçe sayması sonucu oluşan toplum ve insanlar güruhu. . !!
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MÜFİT: Böyle rezil insanların yüzünü gösterin millet tanısın özellikle göstermeniz gerekirken tam tersi gizliyorsunuz.
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ASLAN: ne yazık ki insanlar iyice şaşırmış vaziyetteler
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MUKTEDİR.: Ülkeyi bir şirket gibi yönetmek isteyenlerin oluşturduğu tablo bu maalesef. Milli ve manevi duyguları yok edilmiş materyelist bir toplum oluşturuldu 17 senede.
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