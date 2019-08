Çocuklarına inat 41 kilo veren Cuma dede, sağlığına kavuştu

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uydu ve düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 79 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. 41 kilo veren Sarıtaş, "Çocuklarım bana 'Yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi. Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan tansiyon hastası Cuma Sarıtaş, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı. Sarıtaş, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 1 yılı aşkın sürede 120 kilodan 79 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı tansiyon ilaçlarından da kurtulan Cuma Sarıtaş, 72 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'KARAR VERİP BAŞARDIM'

Tedavi ve diyet sürecinde çocuklarının 'Yapamazsın' demelerine inat zayıflayıp sağlığına kavuştuğunu anlatan Sarıtaş, artık torunlarıyla rahatça gezip oynayabildiğini söyledi. Sarıtaş, "Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptım, yediklerime içtiklerime dikkat ederek verdiğim kiloyu korumaya çalıştım ve bunu başardım. Artık çok daha sağlıklıyım. Köyümde zor yürüyordum. Şimdi akşamları yemeğimi yiyip yürüyüş yapıyorum. Giydiğim pantolonu tam 3 sefer daralttım. Halen daha zayıflamaya devam ediyorum. Kiloluyken çok zorlanıyordum artık rahatım. Zayıflamadan önce tansiyon hastasıydım. İlaç içiyordum artık bunları da bıraktım. Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Ama ben karar verip başardım. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Artık torunlarımla rahatça gezip oynayabiliyorum" dedi.

'HAZIRLADIĞIMIZ PROGRAMA UYUP 41 KİLO VERDİ'

1,5 yıl önce Cuma Sarıtaş'ın kendisine zayıflamak isteğiyle başvurduğunu söyleyen Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da "Cuma amca ilk geldiğinde 120 kilo ve tansiyon hastasıydı. Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Cuma amcamız, hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da 1,5 yılda 41 kilo verdi, sağlığına kavuştu" diye konuştu.



- Amasya