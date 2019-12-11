Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşan aileler, evlat nöbetini sürdüren anneleri umutlandırdı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan'ın da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı dağa kaçırılan oğluna kavuşması, evlat nöbetinde 100'üncü güne ulaşan annelere büyük moral kazandırdı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelere, iki annenin evlat hasretinin son bulması umut oldu.

"Hakkımız olan evlatlarımızı almaya geldik" pankartı

Diyarbakır anneleri, "Bu analar 100 gündür destan yazıyor", "40 yıldır akan gözyaşının son bulması için mücadele ediyor", "Hakkımız olan evlatlarımızı almaya geldik", "Şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atmaya geldik" yazılı pankartlar açtı.

Evladına kavuşan Hatice anne, ailelere destek için oturma eyleminde

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim'de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve eyleminin 64'üncü gününde dün aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan bugün de HDP il binası önüne geldi.

Ceylan çifti, ailelere destek vermek için oturma eylemini sürdürüyor.

"Oğlum geldi diye onları terk etmem"

Hatice Ceylan yaptığı açıklamada, oğluna kavuştuğunu ancak arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını söyledi.

Annelerin oturma eylemini devam ettirmesi gerektiğini belirten Ceylan, "Polislerimiz, askerlerimiz ve devletimizin yardımıyla inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah çocuklarımızın hepsi kurtulur. Bütün çocuklarımız kurtulacak. Allah buradaki arkadaşlarımın evlatlarını da tez zamanda getirsin. Aynı mutluluğu bu çadırda beraber yaşarız. Onlarla aynı acıyı paylaştık. Oğlum geldi diye onları terk etmem. Onlar benim yol arkadaşlarım. Bu acılar bitecek." diye konuştu.

"Büyük bir heyecanla geldim"

Dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, Hatice Ceylan'ın evladına kavuşmasının kendileri için umut olduğunu söyledi.

Tüm annelerin evladına kavuşması temennisinde bulunan Mutlu, "Büyük bir heyecanla geldim, inşallah umutlu gideceğim. Bir davaya baş koydum, Allah'ın izniyle evladımı alıp gideceğim." dedi.

Kızına seslenerek, "Eminim ki; beni görmüşsün ve duymuşsun. Kızım eve gel. Tüm aile seni bekliyor, seni özlüyor. İlk fırsatta kaç gel, devlete teslim ol. Bak kaçanlar, gelenler çok. İnşallah biz de bu heyecanı yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu PKK'yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak"

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip, kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Eylemin 100'üncü güne ulaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Dün Hatice arkadaşımızın oğlu geldi. Gerçekten çok güzel bir duyguydu, onun adına çok sevindik. İnşallah en kısa zamanda bizim çocuklarımız da gelir, o mutluluğu yaşatır. Oturduğumuz gün de söyledik, şimdi de söylüyoruz; kararlıyız, önümüzde hiç kimse duramaz. Bu PKK'yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar artık kaçırılmayacak. O gençleri o dağların başında heba etmeyeceğiz ve teker teker onların elinden söküp alacağız. Kararlıyım, kızımı almadan buradan gitmeyeceğim."

100 gündür taşların üzerinde oturarak evlatlarını beklediklerini dile getiren Demir, gençlere seslenerek, "Çektiğimiz acı artık yeter. Gençlerimiz teker teker gelip, teslim oluyor. Siz de gelin devlet sizin arkanızda, anneleriniz babalarınız da arkanızda. Burada sizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Kararlılığımızın meyvesini aldık"

Oğlu Müslüm için eylem yapan Şevket Altıntaş, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Altıntaş çocuğunu çok özlediğini belirterek, ailece büyük acılar yaşadıklarını aktardı.

Eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Altıntaş, "Dün o çocuk geldi ya ben çok mutlu oldum. Akrabası değilim ama beni görmeliydiniz. Burada kararlılığımızın meyvesini aldık ve alacağız. Allah'ın izniyle çocuklarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA