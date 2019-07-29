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Oğlunu yanına alıp evi terk eden anneden günlerdir haber alınamıyor

Denizli'de, oğlu Mehmet'i (10) odaya kilitleyen Kadriye K. (30), diğer çocuğu Ömer Ege'yi (5) yanına alarak evi terk etti. Anne ve oğlundan 8 gündür haber alınamıyor.

29.07.2019 16:03
Oğlunu yanına alıp evi terk eden anneden günlerdir haber alınamıyor

Denizli'de, oğlu Mehmet'i (10) odaya kilitleyen Kadriye K. (30), diğer çocuğu Ömer Ege'yi (5) yanına alarak evi terk etti. Polise kayıp başvurusunda bulunan Ramazan K., eşinin evi neden terk ettiğini bilmediğini belirterek, "Kendisine boşanma davası açacağım. Tek isteğim oğluma kavuşmak" dedi.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde oturan Kadriye K., 20 Temmuz Cumartesi günü, iddiaya göre iki çocuğundan Mehmet'i odaya kilitledikten sonra diğer oğlu Ömer Ege'yi yanına alarak evi terk etti.

Marangozluk yapan Ramazan K., akşam eve döndüğünde oğlu Mehmet'i kilitli bulup odadan çıkardı. 11 yıllık eşi ve diğer oğlu Ömer Ege'yi evde göremeyen Ramazan K., soluğu poliste alıp, kayıp başvurusunda bulundu.

"8 GÜNDÜR KENDİLERİNDEN HABER ALAMIYORUM"

Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu vurgulayan Ramazan K., "Eşimin son zamanlarda bana karşı tavrı değişmişti. Aramızda hiçbir sorun yoktu. 20 Temmuz'da oğlum Ömer Ege'yi yanına alarak evi terk edip, gitti. 8 gündür kendilerinden haber alamıyorum, Evi neden terk ettiğini de bilmiyorum. Ben eşimin oğlumu geri getirmesini istiyorum. Boşanma davası açacağım. Tek isteğim oğluma kavuşmak" dedi.


Ömer Ege, Güncel

Kaynak: DHA

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