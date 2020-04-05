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Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı

Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı 80'lik dede evde canı sıkılınca sokağa çıktı, evine zabıta götürdü Bursa'nın en büyük pazarında vatandaşlar korona virüsü salgını nedeniyle getirilen yasaklara uymadı.

05.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:47

Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı

80'lik dede evde canı sıkılınca sokağa çıktı, evine zabıta götürdü

BURSA - Bursa 'nın en büyük pazarında vatandaşlar korona virüsü salgını nedeniyle getirilen yasaklara uymadı. Bir vatandaş çocuklarıyla pazara çıkarken, canı sıkıldığı için sokağa çıkan 80 yaşlarındaki adamı ise evine zabıta bıraktı.

Demiryolu Caddesi'nde kurulan pazar pazarında vatandaşlar sosyal mesafeye ve sokağa çıkma yasağına uymadı. Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri gün boyu denetim yaparken, yasağı delip sokağa maskesiz ve çocuklarıyla çıkan vatandaşlar evlerine gitmeleri hususunda ikaz edildi. Maskesiz sokağa çıkanlara maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu söylenerek maske verildi. Ekipler, iki çocuğuyla pazara çıkan bir vatandaşı çocukların dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söyleyip evine gönderdi.

Bu arada, evde canı sıkıldığı için bastonuyla dışarı çıkan ve pazarda oturan 80 yaşlarındaki adamı ise zabıta ekipleri araçla evine bıraktı. Neden pazara çıktığını sordukları yaşlı adam, pazara alışverişe değil, evde canı sıkıldığı için gezmeye çıktığını söyledi. Elinde bastonuyla zor yürüyen ve dışarı çıkan yaşlı adam, zabıta ekipleri tarafından evine kadar bırakıldı.

Yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden pazarcılar, "Pazar çok büyük ve giriş çıkışı çok. Vatandaşlar kurallara uymak zorunda. Biz pazarcılar olarak kurallara uyuyoruz, vatandaşlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" dediler.

Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Bursa, Genel

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Çocuklarını alıp pazara çıktı, zabıtaya yakalandı
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