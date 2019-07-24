Haberler» Güncel» Haber

Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası

Adana'da annelerinin eve kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen 2 çocuk, komşuların ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerince dayılarına teslim edildi.

24.07.2019 11:03
Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası
Adana'da annelerinin eve kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen 2 çocuk, komşuların ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerince dayılarına teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'ndeki müstakil bir evin ikinci katında yaşayan A.Y'nin sabah işe gitmesinin ardından eşi E.Y'nin yanına 6 aylık oğlu M.Y'yi alıp diğer oğlu A.Y. (2) ile kızı A.Y'nin (4) üzerine kapıyı kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edildi.
Evde yalnız bırakılan çocukların ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Bir süre sonra adrese giden polis ekipleri ile çocukların dayısı da eve geldi.
Çocuklar, kapıyı açan dayıya teslim edildi.
Mahalle sakinlerinden Ferhat Eber, gazetecilere, çocukların evde çığlık atıp ağladıklarını duyduklarını belirterek, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdiğini anlattı.
Ailenin yaklaşık bir ay önce eve kiracı olarak yerleştiğini belirten Eber, "Babaları işe gidiyor. Anneleri de sürekli çocukları evde bırakıp dışarıya çıkıyor. Bazen 6 aylık bebek de diğer iki çocukla birlikte evde kalıyor. Çocuklar, pencereye çıkıp bizlere 'annemiz nerede?' diye soruyor. Bizim de yapabileceğimiz pek bir şey yok." ifadesini kullandı. Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası

Seyhan, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
12:52   HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
12:52   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'DA AKTÜEL GÖRÜNTÜ 2
12:51   Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi
12:51   DHA YURT BÜLTENİ -8
12:51   Ceylanpınar'a roket atılması
12:50   Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kura çekimi yarın
12:50   Başkan Aslan'dan İl Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyareti