Cani baba! Çocuğunu ısırdığı için mahkemelik oldu

Eskişehir'de çocuklarını ısıran ve onlara şiddet uygulayan baba Şaban K. mahkemelik oldu.

Ayrı yaşadığı eşinin yanında bulunan çocuklarını görmek için gelen baba, sinirlenince 7 yaşındaki oğlunun burnunu, 11 yaşındaki kızının ise elini ısırdı. Bunun üzerine Şaban K. ile ayrı yaşadığı Filiz K. arasında tartışma başladı. Başlayan tartışma sonrasında Filiz K.'yi de darp ettiği iddia edilen Şaban K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BABAMI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Olay sonrasında ifadeleri alınan çocuklar, babalarının daha önce de kendilerini ısırdığı ve darp ettiğini beyan etti. 11 yaşındaki D.N.K., ifadesinde babasından sebepsizce şiddet gördüğünü belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Babam ve annem ayrı yaşıyor. Ben ve kardeşim annem ile birlikte yaşıyoruz. Babam ara sıra bizi görmeye gelir. Babam bazen sebepsiz yere kardeşimi ve beni döver. Bizim canımızı yakmak için kolumuzdan ve burnumuzdan ısırır. Babam gene bizi görmeye gelmişti. Bana kızdı ve elimi ısırdı. Kardeşimin de burnunu ısırdı. Babam bizi ısırınca annem ile kavga ettiler. Babam annemin kolunu kıvırarak, tekme attı. Nenem ve polisler eve geldi. Babamı görmek istemiyorum."

"BABAMIN NEDEN ISIRDIĞINI BİLMİYORUM"

Olay günü babası tarafından burnundan ısırılan 7 yaşındaki Y.C.K., ise "Biz evde ablam, nenem, annem ve dayım ile kalıyoruz. Babam benim burnumu ısırdı. Neden ısırdığını bilmiyorum. Babam ablamın eline vurdu. Annemin de kolunu çevirdi. Babam beni eşyaları kırdığım için döver. Babamı tekrar görmek istemiyorum" şeklinde ifade verdi.

Yaşanan olay sonrasında baba hakkında çocuklarına yönelik 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Babanın yargılanmasına yakında başlanacak.