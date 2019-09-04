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Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)

OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLE SAYISI 4'E ÇIKTI, HDP YİNE KEPENK KAPATTIDiyarbakır'da Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer aileleri, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığını öne sürerek HDP il binasında başlattıkları oturma eylemi sürerken, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP...

04.09.2019 23:34 Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)

OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLE SAYISI 4'E ÇIKTI, HDP YİNE KEPENK KAPATTI
Diyarbakır'da Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer aileleri, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığını öne sürerek HDP il binasında başlattıkları oturma eylemi sürerken, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirten baba Celil Bektaş da oturma eylemine katıldı. Bektaş ailesinin de gelmesiyle oturma eylemi yapan ailesi sayısı 4'e çıkarken, HDP il binası girişindeki kepenk, partililer tarafından kapatıldı.
OĞLU İÇİN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAK
Akşam saatlerinde HDP önüne gelen baba Celil Bektaş, oğlu Yusuf'un 5 Mayıs günü HDP Diyarbakır il binasının 2'nci katındayken kaybolduğunu iddia ederek, oğlu için ölüm orucuna başlayacağını söyledi.



Halkların Demokratik Partisi, Yusuf Bektaş, Güncel

Kaynak: DHA

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