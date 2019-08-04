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Çocuklarını korumak için kurşunlara siper oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde 26 kişinin hayatını kaybettiği AVM saldırısında, iki çocuğuna siper olan 21 yaşındaki bir annenin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

04.08.2019 19:22
Çocuklarını korumak için kurşunlara siper oldu

ABD'nin Teksas eyaletindebir AVM'ye yapılan silahlı saldırıda iki çocuğuna siper olan 21 yaşındaki bir anne de ahayatını kaybetti.

El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açılması sonucu aralarında çocukların da olduğu 20 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı basın açıklamasında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'e ulaştığını, yaralanan 26 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti. Şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğu belirtilen açıklamada, Crusius'ın gözaltına alındığı da duyuruldu.

KENDİNİ ÇOCUKLARINA SİPER ETTİ

Saldırının ardından ise hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Saldırının kurbanlarından biri de iki çocuk annesi olan 25 yaşındaki Jordan Anchondoydu.AVM'de iki çocuğuyla alışveriş yapan Jordan, saldırı sırasında kendini bebeği ve 7 yaşındaki oğlunun üzerine siper etti. Saldırıda Jorda'ın bebeği yara almazken oğlu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Anne, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

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