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Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler

Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdilerRusya, (DHA)- Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtan anne ve baba, camdan atlayarak hayatını kaybetti.

27.09.2019 09:28
Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtan anne ve baba, camdan atlayarak hayatını kaybetti. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.
İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler

Rusya, Anne, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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