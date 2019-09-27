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Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler

Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı.

27.09.2019 09:33Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler
Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı. Anne ve baba hayatını kaybederken o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.

İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Ailenin çocuğu camdan sarkıtması
-Camdan atlayan babanın görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin görüntüleri



Moskova, Rusya, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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